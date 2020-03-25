2020-03-25T09:56:09+03:00
Общество

Брянские рокеры устроят концерт против коронавируса

Организаторы обещают соблюдать все меры предосторожности
Марина АНТОНОВА
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Брянские рокеры 27 марта планируют утроить концерт против коронавируса. В помещение, где он будет проходить, пустят не больше 50 зрителей. Организаторы обещают соблюдать все меры предосторожности: мыло в санузлах и моющие средства на кухне заменили на антибактериальные, все поверхности обрабатывают спиртовым раствором хлоргексидина, всем сотрудникам регулярно измеряют температуру.

Напомним, в Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса с середины марта отменяют все массовые мероприятия. На днях закрылись кинотеатры. Врачи всех стран мира призывают людей по возможности оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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