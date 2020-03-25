В брянских больницах насчитали 500 аппаратов ИВЛ
В больницах Брянской области насчитали 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. На 100 тысяч человек приходится 42 аппарата. Этот показатель выше общероссийского. Он составляет 27,3 аппарата ИВЛ на 100 тысяч населения. Например, в Италии эта цифра равна 8,3 аппарата на такое количество населения.
В ближайшее время в Брянской области купят еще восемь аппаратов, сообщает «БрянскТудей».
Аппараты ИВЛ необходимы при тяжелом течении пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом.
Пока в Брянской области коронавирус подтвердили у одной жительницы Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU