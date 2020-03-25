В Брянске обещают вернуть переход возле Бежицкого универмага
В Брянске обещают вернуть пешеходный переход возле Бежицкого универмага. Он будет оборудован светофором. И расположится на улице 22-го Съезда КПСС.
В городе начался капитальный ремонт улицы. Рабочие начали вырубать деревья вдоль дороги. Они будут мешать расширению дороги. На одной стороне появится дополнительная полоса. На другой – заездной карман для общественного транспорта. Основные работы идут на участке от дома №134 до улицы Кислородной, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Чиновники обещают, что после ремонта на улице выполнят компенсационное озеленение.
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ИСТОЧНИК KP.RU