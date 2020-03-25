В Брянске обещают вернуть переход возле Бежицкого универмага

25 Март 2020 2020-03-25T07:34:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске обещают вернуть пешеходный переход возле Бежицкого универмага. Он будет оборудован светофором. И расположится на улице 22-го Съезда КПСС.

В городе начался капитальный ремонт улицы. Рабочие начали вырубать деревья вдоль дороги. Они будут мешать расширению дороги. На одной стороне появится дополнительная полоса. На другой – заездной карман для общественного транспорта. Основные работы идут на участке от дома №134 до улицы Кислородной, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Чиновники обещают, что после ремонта на улице выполнят компенсационное озеленение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU