2020-03-24T18:08:50+03:00
Общество

Брянский ветеран Борис Шапошников снялся в кино

Документальная картина посвящена 75-летию Великой Победы
Ольга УМАРОВА
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Фото: "Единая Россия".Фото: "Единая Россия".
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Брянский ветеран Борис Шапошников стал героем документального фильма «Память говорит», посвященного 75-летию Великой Победы. Картину сняли по инициативе Совета молодых депутатов при Орловском облсовете в ЦФО.

Вместе с другими героями фильма Борис Васильевич рассказал о своей жизни и фронтовых буднях. О том, как принял первое боевое крещение в Сталинградской битве и встретил Победу в Кенигсберге.

После войны Борис Шапошников участвовал в окружной военной экспедиции в Монгольской народной республике, нес службу в Даурии, в группе советских войск в Германии, в Одесском военном округе и Мозамбике.

Последние 20 лет ветеран живет в Брянске. Является почетным гражданином города, награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны и многочисленными медалями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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