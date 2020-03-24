Брянский ветеран Борис Шапошников снялся в кино

24 Март 2020 2020-03-24T18:08:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский ветеран Борис Шапошников стал героем документального фильма «Память говорит», посвященного 75-летию Великой Победы. Картину сняли по инициативе Совета молодых депутатов при Орловском облсовете в ЦФО.

Вместе с другими героями фильма Борис Васильевич рассказал о своей жизни и фронтовых буднях. О том, как принял первое боевое крещение в Сталинградской битве и встретил Победу в Кенигсберге.

После войны Борис Шапошников участвовал в окружной военной экспедиции в Монгольской народной республике, нес службу в Даурии, в группе советских войск в Германии, в Одесском военном округе и Мозамбике.

Последние 20 лет ветеран живет в Брянске. Является почетным гражданином города, награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны и многочисленными медалями.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU