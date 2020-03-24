У футболистов брянского "Динамо" не обнаружили признаков коронавируса
У брянских футболистов, которые вернулись со сборов в Турции, не обнаружили признаков коронавируса. "Динамовцы" чувствуют себя хорошо, они здоровы, заверили представители клуба.
Однако игроки соблюдают самоизоляцию. На карантине они пробудут до 2 апреля.
Напомним, брянские футболисты досрочно прервали сборы и вернулись в Брянск. Игроков тут же поместили на карантин на базе в Отрадном.
К слову, молодежная команда "Динамо-Брянск", проводившая учебно-тренировочный сбор на базе, покинула ее пределы до возвращения основного состава. Игроки и специалисты ушли в отпуск до особого распоряжения.
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ИСТОЧНИК KP.RU