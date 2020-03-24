Студентам из БГУ имени И.Г. Петровского продлили дистанционное обучение

24 Март 2020 2020-03-24T15:48:54+03:00

Задания ребята получат от преподавателей через интернет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ребята выйдут на занятия до 13 апреля

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В Брянском государственном университете имени И.Г. Петровского продлили срок дистанционного обучения. Планировалось, что ребята придут на занятия 30 марта.

Однако удаленное обучение решили продлить до 12 апреля. Об этом "Комсомолке" сообщили студенты вуза.

Напомним, брянские вузы отправили на домашнее обучение еще 16 марта. Принятые меры связаны с профилактикой коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU