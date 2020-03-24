2020-03-24T15:48:54+03:00
Общество

Студентам из БГУ имени И.Г. Петровского продлили дистанционное обучение

Ребята выйдут на занятия до 13 апреля
Мария Дедкова
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Задания ребята получат от преподавателей через интернет.Задания ребята получат от преподавателей через интернет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянском государственном университете имени И.Г. Петровского продлили срок дистанционного обучения. Планировалось, что ребята придут на занятия 30 марта.

Однако удаленное обучение решили продлить до 12 апреля. Об этом "Комсомолке" сообщили студенты вуза.

Напомним, брянские вузы отправили на домашнее обучение еще 16 марта. Принятые меры связаны с профилактикой коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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