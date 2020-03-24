2020-03-24T12:25:02+03:00
Общество

В брянских аптеках ждут поставки дополнительных партий масок и антисептиков

Первые средства защиты появятся в продаже уже через несколько дней
Мария Дедкова
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В регионе готовы оказать помощь заразившимся брянцам.В регионе готовы оказать помощь заразившимся брянцам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В брянские аптеки поступят две дополнительные партии масок и антисептиков. Об этом рассказал директор ГУП «Брянскфармация» Михаил Иванов на совещании оперативного штаба области по коронавирусу.

По его словам, контракты на поставку уже подписаны. Первая партия поступит в регион в ближайшие дни.

Напомним, как говорят брянские власти, все медицинские учреждения региона готовы оказать всю необходимую помощь заразившимся пациентам. В области создали изолированные инфекционные корпуса, которые оснащены современным оборудованием и средствами защиты.

Власти подчеркнули, что в регионе хватает аппаратов для вентиляции легких. Большинство из них – мобильные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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