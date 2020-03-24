2020-03-24T11:39:35+03:00
Общество

В свалку превратили двор в центре Брянска

Жители ленятся донести мусорные пакеты и крупногабаритные отходы до контейнеров
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Кто-то вынес мебель на улицу.Кто-то вынес мебель на улицу.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В свалку превратили двор в центре Брянска. Он находится за домом №63 на проспекте Ленина. Фотографии прислали в редакцию наши читатели.

- Кто-то вынес мебель на улицу, - рассказывают горожане. – Теперь недобросовестные жильцы оставляют здесь еще и мусорные пакеты.

Почему другие жильцы продолжат мириться с таким беспорядком, не ясно. Двор не убирали, по крайней мере, с прошедшей осени. Куча листвы с другими отходами пролежала на тропинке, проходящей через двор, всю зиму.

Стоит сказать, что мусорные контейнеры находятся довольно далеко от пятиэтажек. Чтобы выбросить мусор, нужно пройти целый квартал – до оврага или до дамбы в другую сторону.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Офис АО «Чистая планета» закрыли для посетителей
Брянским школьникам предложили стать вирусологами
В Брянской области турагенства приостановили продажу заграничных путевок
В брянских аптеках ждут поставки дополнительных партий масок и антисептиков
В свалку превратили двор в центре Брянска
В Брянске спилили деревья на улице 22-го Съезда КПСС
В Брянске автомобилист пошел на обгон на переходе возле школы
В Брянской области оборудовали инфекционные корпуса для детей и беременных
В Брянске устроят проверки для водителей автобусов
В Брянске изменилось расписание автобусов №2 и №37 по выходным
В Брянске из-за угрозы коронавируса закрылись кинотеатры
Корпус Брянской областной больницы оборудовали под инфекционный госпиталь
В Выгоничах задержали хулигана, напавшего на продавщицу с "розочкой"
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
В Брянской области проверят цены на заправках
В парке Толстого в Брянске разобрали все советские карусели
Брянцам предложили стать волонтерами проекта «Мы вместе»
При поддержке банка ВТБ пройдет первое в истории Пушкинского музея онлайн-открытие выставки