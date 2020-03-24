24 Март 2020 2020-03-24T11:39:35+03:00

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В свалку превратили двор в центре Брянска. Он находится за домом №63 на проспекте Ленина. Фотографии прислали в редакцию наши читатели.

- Кто-то вынес мебель на улицу, - рассказывают горожане. – Теперь недобросовестные жильцы оставляют здесь еще и мусорные пакеты.

Почему другие жильцы продолжат мириться с таким беспорядком, не ясно. Двор не убирали, по крайней мере, с прошедшей осени. Куча листвы с другими отходами пролежала на тропинке, проходящей через двор, всю зиму.

Стоит сказать, что мусорные контейнеры находятся довольно далеко от пятиэтажек. Чтобы выбросить мусор, нужно пройти целый квартал – до оврага или до дамбы в другую сторону.

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ИСТОЧНИК KP.RU