В Брянске автомобилист пошел на обгон на переходе возле школы
Фото: скриншот с видео vk.com, "Нарушение ПДД Брянск"
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В Брянске на улице Спартаковской сняли на видео очередного лихача. Опасный маневр попал на камеру видеорегистратора. Ролик выложили в группе "Нарушение ПДД Брянск".
Водитель фургона совершил обгон на пешеходном переходе возле школы №6.
За данное нарушение автомобилисту грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 4-6 месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU