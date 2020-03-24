В Брянске автомобилист пошел на обгон на переходе возле школы

24 Март 2020 2020-03-24T10:28:49+03:00

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В Брянске на улице Спартаковской сняли на видео очередного лихача. Опасный маневр попал на камеру видеорегистратора. Ролик выложили в группе "Нарушение ПДД Брянск".

Водитель фургона совершил обгон на пешеходном переходе возле школы №6.

За данное нарушение автомобилисту грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 4-6 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU