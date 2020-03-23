2020-03-23T19:07:56+03:00
Общество

Корпус Брянской областной больницы оборудовали под инфекционный госпиталь

Здесь будут принимать больных, заразившихся коронавирусом
Мария Дедкова
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Так, с 23 марта в стационарах приостанавливают плановую госпитализацию.Так, с 23 марта в стационарах приостанавливают плановую госпитализацию.Фото: Алексей ФОКИН
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Один из корпусов Брянской областной больницы переделали под инфекционный госпиталь. Сюда будут привозить граждан, у которых выявят коронавирусную инфекцию. Здесь создали 40 резервных и 18 реанимационных коек, сообщает ГТРК "Брянск".

В регионе принимают меры, чтобы не допустить распространения вируса. Так, с 23 марта в стационарах приостанавливают плановую госпитализацию. Пациентов направят в больницы только по жизненно важным показаниям.

На две недели приостановят работу некоторых дневных стационаров. Пожилым людям медицинскую помощь будут оказывать на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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