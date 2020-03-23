В Выгоничах задержали хулигана, напавшего на продавщицу с "розочкой"

23 Март 2020 2020-03-23T18:45:39+03:00

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В Выгоничском районе по горячим следам задержали хулигана, который напал на продавщицу.

Как рассказала полицейским 51-летняя местная жительница, около семи часов вечера в магазин, где она работает, зашел мужчина. Неожиданно он достал горлышко разбитой бутылки и, угрожая, потребовал отдать все деньги из кассы. Не дослушав потерпевшую, злоумышленник схватил с прилавка ее мобильник и убежал.

Через получаса сотрудники полиции обнаружили подозреваемого на окраине поселка. Мужчина попытался сбежать через луг, но его задержали. Злоумышленником оказался уже судимый 27-летний житель Унечи, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

На него завели уголовное дело по статье: «Разбой». Теперь мужчине грозит до десяти лет колонии. До суда он будет находиться в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU