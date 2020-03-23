В Брянской области проверят цены на заправках

23 Март 2020 2020-03-23T18:14:09+03:00

Брянцев призвали сообщать о магазинах, где продают товары первой необходимости по завышенной стоимости. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянской области 23 марта состоялось очередное заседание оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Брянской области Галина Пугачева рассказала о том, что дефицита продуктов в торговых сетях нет. Поставки товаров ведутся по графику.

Брянцев призвали сообщать о магазинах, где продают товары первой необходимости по завышенной стоимости.

Кроме того, глава региона Александр Богомаз дал поручение проверить цены на автозаправках. В рейды выйдут специалисты УФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU