В Брянске наказали нарушителя из видео на перекрестке в Володарском районе

23 Март 2020 2020-03-23T17:18:10+03:00

Оказалось, что в этом году автомобилист уже нарушал это правило. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

Автомобилисту придет штраф или его лишат водительских прав

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В Брянске наказали лихача, который проехал перекресток в Володарском районе на красный свет.

Напомним, видео с проездом пересечения улиц Пушкина и Никитина появилось в социальных сетях 23 марта. Полицейские оперативно отреагировали и провели проверку.

- 20 марта в районе дома № 14 на улице Никитина водитель за рулем "Фиат Дукато" нарушил требование сигнала светофора, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - На водителя указанного автомобиля составлен административный материал.

Оказалось, что в этом году автомобилист уже нарушал это правило. Теперь водителю придет штраф в пять тысяч рублей или его лишат водительских прав на срок до полугода.

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ИСТОЧНИК KP.RU