23 Март 2020 2020-03-23T17:15:52+03:00

Ребята находились без родителей на улице в позднее время

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В Брянске поймали двух подростков за рулем автомобилей. В начале двенадцатого ночи в субботу, 21 марта, у дома №107 «А» на проспекте Московском сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-21099. За рулем оказался 16-летний парень. На него составили четыре протокола за нарушение правил.

В воскресенье, 22 марта в два часа ночи у дома №48 на улице Волочаевской инспекторы ДПС поймали 15-летнего ребенка. Он был за рулем «Фольксвагена Шаран».

В полиции напоминают, что для несовершеннолетних с десяти часов вечера действует комендантский час. Они не могут находиться на улице без взрослых. Подростков доставили в отдел полиции. Их родителям придется заплатить штраф за неисполнение своих обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU