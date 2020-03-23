В Брянской области начался пожароопасный сезон
В Брянской области 23 марта начался пожароопасный сезон. Приказ об этом подписали в управления лесами.
В пожароопасный сезон запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
Нарушителям грозит штраф:
- на граждан до 5 тысяч рублей,
- для должностных лиц до 40 тысяч рублей;
- для юридических лиц до 500 тысяч рублей.
В случае пожара в лесу или вблизи леса сообщите об этом на горячую линию Лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4832) 66-44-45, а также через мобильное приложение «Берегите лес».
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ИСТОЧНИК KP.RU