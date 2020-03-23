Жителя Брянска отправят в колонию на 11 лет за жестокую расправу с женой

23 Март 2020 2020-03-23T16:19:13+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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Жителя Брянска отправят в колонию за расправу с возлюбленной.

В октябре прошлого года 37-летний горожанин поссорился с супругой во время застолья. Во время конфликта мужчина жестоко избил возлюбленную.

- Потерпевшей было нанесено не менее 24 ударов руками и ногами в область головы, шеи, туловища и конечностей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От полученных травм женщина умерла. Оказалось, что подозреваемый был ранее судим за аналогичное преступление, освободился в апреле 2019-го.

Суд приговорил виновного к 11 годам колонии особого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить один миллион рублей родственникам погибшей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU