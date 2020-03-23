Житель Брянска расплатился в магазинах поддельными купюрами

23 Март 2020 2020-03-23T13:34:27+03:00

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Жителя Брянска осудили за хранение, перевозку и сбыт фальшивых пятитысячных купюр. 28-летнего мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф 35 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с апреля по июль прошлого года мужчина купил в Москве четыре поддельные банкноты номиналом пять тысяч рублей каждая. Они приехал с ними в Брянск. А потом расплатился в магазинах Советского и Бежицкого районов.

Приговор брянцу пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU