Житель Брянска расплатился в магазинах поддельными купюрами
Жителя Брянска осудили за хранение, перевозку и сбыт фальшивых пятитысячных купюр. 28-летнего мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф 35 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
В суде установили, что с апреля по июль прошлого года мужчина купил в Москве четыре поддельные банкноты номиналом пять тысяч рублей каждая. Они приехал с ними в Брянск. А потом расплатился в магазинах Советского и Бежицкого районов.
Приговор брянцу пока не вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU