В Брянске муж после пьяной ссоры до смерти забил жену
В Брянске 38-летнего мужчину приговорили к 11 годам колонии особого режима за то, что до смерти забил собственную жену. Он также должен выплатить один миллион рублей родственникам женщины в качестве компенсации морального вреда.
В суде установили, что в октябре прошлого года брянец поссорился со своей супругой во время застолья. Он ударил ее не меньше 24 раз руками и ногами по голове, шее, туловищу, рукам и ногам. Травмы оказались смертельными.
Выяснилось, что мужчину уже судили за похожее преступление. Он освободился из колонии только в апреле 2019-го.
Новый приговор брянцу пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU