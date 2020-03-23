2020-03-23T13:25:06+03:00
Происшествия

В Брянске муж после пьяной ссоры до смерти забил жену

Мужчину приговорили к 11 годам колонии особого режима
Марина АНТОНОВА
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Приговор брянцу пока не вступил в законную силу.Приговор брянцу пока не вступил в законную силу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске 38-летнего мужчину приговорили к 11 годам колонии особого режима за то, что до смерти забил собственную жену. Он также должен выплатить один миллион рублей родственникам женщины в качестве компенсации морального вреда.

В суде установили, что в октябре прошлого года брянец поссорился со своей супругой во время застолья. Он ударил ее не меньше 24 раз руками и ногами по голове, шее, туловищу, рукам и ногам. Травмы оказались смертельными.

Выяснилось, что мужчину уже судили за похожее преступление. Он освободился из колонии только в апреле 2019-го.

Новый приговор брянцу пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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