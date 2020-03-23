Житель Смоленска украл из машины в Брянске 150 тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T12:51:56+03:00

Мужчине грозит до пяти лет колонии за кражу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Злоумышленник видел, как водитель положил пачку денег в бардачок

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Жителя Смоленской области обвиняют в том, что он украл 150 тысяч рублей из автомобиля в Брянске.

Потерпевший – 21-летний житель нашего города. Он рассказал полицейским, что работает водителем-экспедитором. И остановился у очередного торгового объекта. Когда он вышел, из бардачка пропала крупная сумма денег, принадлежавшая работодателю.

- Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 49-летний мужчина, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он приехал в Брянск навестить знакомых и не смог удержаться от легкого «заработка».

Злоумышленник проходил мимо и увидел, как парень кладет пачку денег в бардачок.

Жителю Смоленской области грозит до пяти лет колонии за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU