Житель Смоленска украл из машины в Брянске 150 тысяч рублей
Жителя Смоленской области обвиняют в том, что он украл 150 тысяч рублей из автомобиля в Брянске.
Потерпевший – 21-летний житель нашего города. Он рассказал полицейским, что работает водителем-экспедитором. И остановился у очередного торгового объекта. Когда он вышел, из бардачка пропала крупная сумма денег, принадлежавшая работодателю.
- Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 49-летний мужчина, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он приехал в Брянск навестить знакомых и не смог удержаться от легкого «заработка».
Злоумышленник проходил мимо и увидел, как парень кладет пачку денег в бардачок.
Жителю Смоленской области грозит до пяти лет колонии за кражу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU