2020-03-23T12:51:56+03:00
Происшествия

Житель Смоленска украл из машины в Брянске 150 тысяч рублей

Злоумышленник видел, как водитель положил пачку денег в бардачок
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Мужчине грозит до пяти лет колонии за кражу.Мужчине грозит до пяти лет колонии за кражу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Жителя Смоленской области обвиняют в том, что он украл 150 тысяч рублей из автомобиля в Брянске.

Потерпевший – 21-летний житель нашего города. Он рассказал полицейским, что работает водителем-экспедитором. И остановился у очередного торгового объекта. Когда он вышел, из бардачка пропала крупная сумма денег, принадлежавшая работодателю.

- Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 49-летний мужчина, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он приехал в Брянск навестить знакомых и не смог удержаться от легкого «заработка».

Злоумышленник проходил мимо и увидел, как парень кладет пачку денег в бардачок.

Жителю Смоленской области грозит до пяти лет колонии за кражу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24