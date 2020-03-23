В Брянске легковушка врезалась в гараж

23 Март 2020 2020-03-23T09:44:20+03:00

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В Брянске водитель легковушки протаранил гараж, пострадали трое. ДТП произошло около 21.40 на улице Красноармейской в воскресенье, 22 марта.

По предварительной информации областной ГИБДД, 27-летний водитель «ИЖ-21261» ехал по территории гаражного общества, не справился с управлением и врезался в гараж, который находился слева по ходу движения.

Автомобилиста с ушибами и другими травмами госпитализировали. В больницу также попала его 34-летняя пассажирка, у которой диагностировали перелом ключицы и ушибы. На домашнее лечение отправили 35-летнего пассажира, который сломал нос и получил многочисленные ушибы и ссадины.

- От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU