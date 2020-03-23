Под Брянском возле железной дороги загорелся лес

23 Март 2020 2020-03-23T09:14:12+03:00

В регионе обьявили о досрочном начале пожароопасного сезона

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В воскресенье, 23 марта, в Брянском лесничестве произошло два пожара. Они начались около двух часов дня, рассказали в пресс-службе областного управления лесами.

Загорелся лес в Снежетьском участковом лесничестве рядом с железной дорогой. На место выехали сотрудники лесопожарной службы.

В 14.40 приехавшие спасатели обнаружили, что из-за сильного ветра огонь перекинулся сразу на два участка. В одном площадь пожара составляла 0,12 гектаров, в другом - 0,02.

- В 15.40 пожарные полностью справились с огнем, - говорят в пресс-службе. - Ущерба лесному фонду допущено не было. Предварительная причина пожара – переход огня с полосы отвода железной дороги.

В управлении также отметили, что несмотря на низкий (1-й и 2-й) класс пожарной опасности, из-за участившихся лесных возгораний на Брянщине досрочно объявили начало пожароопасного сезона в лесах - с понедельника, 23 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU