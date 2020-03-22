В брянских школах начались каникулы

22 Март 2020 2020-03-22T14:26:26+03:00

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В брянских школах с 20 марта начались досрочные каникулы. Такое решение принял губернатор Александр Богомаз. Ребята пробудут дома до 12 апреля.

- На основании приказа департамента образования и науки Брянской области по отделу образования администрации Навлинского района издан приказ «О мерах по профилактике вирусных инфекций в образовательных организациях Навлинского района», в соответствии с которым весенние каникулы объявлены с 20 марта 2020 года по 1 апреля 2020 года, - говорит заместитель главы администрации Навлинского района Татьяна Малахова. - Со 2 апреля по 12 апреля года временно приостанавливается посещение учениками общеобразовательных учреждений.

Чтобы не отстать от школьной программы, ребята будут заниматься дистанционно. Для этого педагоги используют социальные сети. В группах класса учителя проводят онлайн консультации.

По словам Татьяны Малаховой, навлинские школьники используют интернет-платформу «Российская электронная школа». В ней представлены уроки по всем предметам. Некоторые издательства школьной литературы открыли свободный доступ к учебникам. Это «Просвещение», «Русское слово» и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU