Брянское отделение «Справедливой России» может возглавить Алексей Тимошков

22 Март 2020 2020-03-22T00:05:35+03:00

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Брянское отделение партии «Справедливая Россия» может возглавить сын Николая Тимошкова Алексей. Информация о том, что прежний руководитель Сергей Курденко покидает свой пост появилась в субботу, 21 марта. Алексей Тимошков является претендентом на пост председателя. В «Справедливой России» отметили, что председателя Совета регионального отделения могут выбрать только на конференции членов партии. Она состоится 11 апреля. «Заверяю вас, что я никуда не ушел и продолжаю руководить региональным отделением, - написал Сергей Курденко. - Я не могу уйти не отчитавшись перед вами за свою работу на конференции».

ИСТОЧНИК KP.RU