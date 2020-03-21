Брянские студенты убрали мусор на аэродроме ДОСААФ в Бежице

21 Март 2020 2020-03-21T18:00:13+03:00

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Брянские студенты убрали мусор на аэродроме ДАСААФ в Бежице. Акция проходит третий год подряд. Отходы поместились в 30 мешков. Вывезти их помог региональный оператор по обращения с ТКО.

Вокруг аэродрома находятся частные дома. Жильцы собирают мусор без тары. Один раз в неделю за ним приезжает машина. Но к тому времени на местах сбора отходов успевают похозяйничать бродячие собаки. Из разорванных пакетов мусор разносит по аэродрому.

Некоторые местные жители выбрасывают отходы в водосборную канаву вокруг летного поля, пишут в брянском отделении ОНФ. Любители пикников облюбовали березовую рощу рядом с аэродромом. И мусор за собой они убирают далеко не всегда.

Поэтому акция по генеральной уборке летного поля, судя по всему, проходит не последний год.

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ИСТОЧНИК KP.RU