Брянцев предупредили о сильном ветре в воскресенье
Жителей Брянской области предупредили о сильном ветре в воскресенье, 22 марта. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Ветер будет дуть с северо-востока.
Ночью синоптики прогнозируют небольшой снег, сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области. Днем осадков не ожидают.
Температура ночью опустится до пяти градусов мороза. Днем будет от минус одного до плюс четырех тепла.
Из-за сильного ветра могут обрушится ветхие конструкции и старые деревья. Жителей просят быть осторожными. Водителей предупреждают, чтобы соблюдали скоростной режим и дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU