2020-03-21T16:42:52+03:00
Общество

Брянцев предупредили о сильном ветре в воскресенье

Порывы могут достигать 18 метров в секунду
Марина АНТОНОВА
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Ночью температура опустится до минус 5 градусов.Ночью температура опустится до минус 5 градусов.Фото: Марина АНТОНОВА
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Жителей Брянской области предупредили о сильном ветре в воскресенье, 22 марта. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Ветер будет дуть с северо-востока.

Ночью синоптики прогнозируют небольшой снег, сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области. Днем осадков не ожидают.

Температура ночью опустится до пяти градусов мороза. Днем будет от минус одного до плюс четырех тепла.

Из-за сильного ветра могут обрушится ветхие конструкции и старые деревья. Жителей просят быть осторожными. Водителей предупреждают, чтобы соблюдали скоростной режим и дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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