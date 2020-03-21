2020-03-21T12:49:00+03:00
Общество

В Белых Берегах отреставрируют Москвич-401

Автомобиль выпускался в 50-е годы прошлого века
Марина АНТОНОВА
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Фото: Ретро клуб "Патриот" Белые Берега.Фото: Ретро клуб "Патриот" Белые Берега.
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В брянском поселке Белые Берега отреставрируют Москвич-401. Автомобиль выпускался в 50-е годы прошлого века. И являлся копией немецкого «Опеля».

Машину привезли на ремонтную базу ретро-клуба «Патриот» в пятницу, 20 марта. По словам механиков, такой экспонат им придется ремонтировать впервые. Его планируют восстановить в оригинальном исполнении.

«Полный комплект хромированных деталей стоит больших денег, но будем стараться вернуть Москвич в первоначальный вид», - пишут участники клуба.

Москвич-401 после реставрации в этом году будет участвовать в выставке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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