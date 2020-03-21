В Белых Берегах отреставрируют Москвич-401
В брянском поселке Белые Берега отреставрируют Москвич-401. Автомобиль выпускался в 50-е годы прошлого века. И являлся копией немецкого «Опеля».
Машину привезли на ремонтную базу ретро-клуба «Патриот» в пятницу, 20 марта. По словам механиков, такой экспонат им придется ремонтировать впервые. Его планируют восстановить в оригинальном исполнении.
«Полный комплект хромированных деталей стоит больших денег, но будем стараться вернуть Москвич в первоначальный вид», - пишут участники клуба.
Москвич-401 после реставрации в этом году будет участвовать в выставке.
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ИСТОЧНИК KP.RU