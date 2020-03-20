2020-03-20T18:04:10+03:00
Звезды

Юный художник из Жуковки завоевал Гран-при международного конкурса

Жюри высоко оценило талант Сергея Рыбака
Мария Дедкова
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Как говорят родные парня, талант к рисованию у него проявился с самого детства.Как говорят родные парня, талант к рисованию у него проявился с самого детства.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Сергей Рыбак из Жуковки стал обладателем Гран-При международного конкурса "Созвездие – Gold Europe". Жюри высоко оценило талант юного брянского художника.

На картине, ставшей лучшей, Сергей Рыбак изобразил своего дедушку, рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области.

Как говорят родные парня, талант к рисованию у него проявился с самого детства. Сейчас он учится в четвертом классе Жуковской детской школы искусств. В 2018-м он участвовал во Всероссийском конкурсе "Уникум" и стал победителем в номинации "Фотография".

Преподаватели говорят, что у Сергея Рыбака сильный характер: он умеет добиваться намеченного, даже если это требует серьезных усилий.

На картине, ставшей лучшей, Сергей Рыбак изобразил своего дедушку. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На картине, ставшей лучшей, Сергей Рыбак изобразил своего дедушку.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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