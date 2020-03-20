2020-03-20T17:51:05+03:00
Происшествия

Брянский областной суд ужесточил наказание бывшему главе полиции Брянска

По делу о пропавших вещдоках Игорю Судареву условный срок заменили колонией поселения
Мария Дедкова
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Остальным фигурантам дела пригоовр оставили без изменения.Остальным фигурантам дела пригоовр оставили без изменения.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Брянский областной суд ужесточил наказание Игорю Судареву по делу о пропавших вещдоках. Бывшему главе полиции Брянска условный срок в год заменили на колонию-поселения.

Напомним, экс-начальника УМВД по Брянску Игоря Сударева, бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции Олега Столпника, их подчиненных Владимира Кузнецова и Эдгара Арещенко обвинили в том, что они незаконно вернули брянскому предпринимателю ранее изъятый у него табак на сумму 4,5 миллиона рублей.

Правоохранителей признали виновными в превышении должностных полномочий. Организатором преступления назвали экс-начальника управления экономической безопасности. Он получил год колонии-поселения. Остальным участникам дали условные сроки.

Не согласившись с решением суда, бывшие правоохранители подали апелляцию. Как сообщили в Брянском областном суде, Игорю Судареву ужесточили наказание, а остальным фигурантам дела - оставили без изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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