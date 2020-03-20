Брянский лыжник Александр Большунов раскрыл секреты своих тренировок

20 Март 2020 2020-03-20T13:59:24+03:00

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Уроженец Брянской области Александр Большунов стал героем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Спортсмен рассказал об участие в Кубке мира, поделился секретами тренировок и показал самодельный трофей.

Выпуск шоу с участием Александра Большунова вышел 19 марта.

Лыжник рассказал о фотографии своей летней тренировки в селе Подывотье. Ведущего удивила снежная трасса в июне. Оказывается, снег для лета заготавливает отец спортсмена. Александр Большунов - старший хранил его сначала в опилках, а затем сделал свое снегохранилище. Рассказал лыжник и о тренировках перед зеркалом. Такая технология позволяет увидеть технику и исправить ошибки.

Напомним, Александр Большунов родился в селе Подывотье, что в Севском районе. Семья прославленного лыжника до сих пор живет там.

Первым тренером спортсмена стал его отец. Александр Большунов прославился, когда отправился на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. Там он завоевал четыре медали. Так же он четырехкратный серебряный призер чемпионата мира. В этом году он стал первым российским обладателем Большого хрустального глобуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU