2020-03-20T13:22:03+03:00
Общество

В Брянске на выходных устроят "охоту" на пьяных водителей

Рейды сотрудников ГИБДД пройдут 21 и 22 марта
Мария Дедкова
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Если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом по телефону дежурной части или ближайшему наряду ДПС.Если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом по телефону дежурной части или ближайшему наряду ДПС.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске 21 и 22 марта пройдут массовые проверки водителей. Полицейские проведут профилактическую акцию "Нетрезвый водитель", сообщают в Госавтоинспекции.

Традиционно, экипажи ДПС, в том числе, и "скрытые патрули", будут дежурить у кафе, ресторанов, кинотеатров и торговых центров.

Госавтоинспекция Брянска напоминает, что "пьяное" управление автомобилем, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования наказывают штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом по телефону дежурной части ГИБДД 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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