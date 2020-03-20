В Брянске на выходных устроят "охоту" на пьяных водителей

20 Март 2020 2020-03-20T13:22:03+03:00

Если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом по телефону дежурной части или ближайшему наряду ДПС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Брянске 21 и 22 марта пройдут массовые проверки водителей. Полицейские проведут профилактическую акцию "Нетрезвый водитель", сообщают в Госавтоинспекции.

Традиционно, экипажи ДПС, в том числе, и "скрытые патрули", будут дежурить у кафе, ресторанов, кинотеатров и торговых центров.

Госавтоинспекция Брянска напоминает, что "пьяное" управление автомобилем, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования наказывают штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом по телефону дежурной части ГИБДД 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU