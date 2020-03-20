В Дятькове построят ФОК открытого типа

20 Март 2020 2020-03-20T13:33:38+03:00

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В Дятькове построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Уже готова проектно-сметная документация, определена площадка.

Сооружение оснастят современным спортивным оборудованием. В проекте предусмотрены беговые дорожки, хоккейная коробка, площадки для стритбола и воркаута, трибуны для зрителей, искусственный газон с засыпкой для покрытия футбольного поля. Универсальная игровая площадка предназначена также для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон и другие игры.

Открыть комплекс должны к 1 сентября.

К слову, всего в Брянской области появится 40 таких площадок. Для этого региону выделили 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе "Единой России".

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ИСТОЧНИК KP.RU