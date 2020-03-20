2020-03-20T13:33:38+03:00
Спорт

В Дятькове построят ФОК открытого типа

Его откроют к 1 сентября
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дятькове построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Уже готова проектно-сметная документация, определена площадка.

Сооружение оснастят современным спортивным оборудованием. В проекте предусмотрены беговые дорожки, хоккейная коробка, площадки для стритбола и воркаута, трибуны для зрителей, искусственный газон с засыпкой для покрытия футбольного поля. Универсальная игровая площадка предназначена также для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон и другие игры.

Открыть комплекс должны к 1 сентября.

К слову, всего в Брянской области появится 40 таких площадок. Для этого региону выделили 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе "Единой России".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Суземке на "липового" безработного завели уголовное дело
Брянских студентов наградили за лучшие цифровые бизнес-идеи
Брянцу, который угнал авто и изрезал прохожего, дали три года
Долги не копите, лучше вовремя платите!
Зима возвращается: брянских водителей предупредили об осторожности
В суд направили уголовное дело о смертельном ДТП на улице Речной в Брянске
Брянский лыжник Александр Большунов раскрыл секреты своих тренировок
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
В Брянске на выходных устроят "охоту" на пьяных водителей
В Дятькове построят ФОК открытого типа
Брянским полицейским запретили покидать область
ВТБ Лизинг поставит клубам Динамо автотранспорт
Брянский областной суд не пощадил участников "цеметной" банды
Президентом Брянской областной Федерации футбола остался Андрей Артемьев
Ремонт памятника Ленину в Бежице закончат к 22 апреля
В Брянской области создали единую "горячую линию" по коронавирусу
В брянской Суземке сняли 36 лебедей
Оперативный штаб: в брянских магазинах нет дефицита продуктов