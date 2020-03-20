Брянский областной суд не пощадил участников "цеметной" банды

20 Март 2020 2020-03-20T12:08:55+03:00

Похитители стройматериалов получили от 1 до 4,5 лет колонии

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Вступил в законную силу приговор Дятьковского городского суда семи участникам банды, которая занималась кражей цемента.

В ночь с 26 на 27 августа 2018-го злоумышленники вывезли с территории Мальцовского портландцемента 80 тонн стройматериала. Сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей.

Участники банды получили от 1 до 4,5 лет колонии общего режима. Кроме того, четырем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Не согласившись с приговором, осужденные и их защитники подали апелляцию в областной суд. Но ее не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU