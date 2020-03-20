Брянский областной суд не пощадил участников "цеметной" банды
Вступил в законную силу приговор Дятьковского городского суда семи участникам банды, которая занималась кражей цемента.
В ночь с 26 на 27 августа 2018-го злоумышленники вывезли с территории Мальцовского портландцемента 80 тонн стройматериала. Сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей.
Участники банды получили от 1 до 4,5 лет колонии общего режима. Кроме того, четырем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Не согласившись с приговором, осужденные и их защитники подали апелляцию в областной суд. Но ее не удовлетворили.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU