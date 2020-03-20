2020-03-20T11:43:19+03:00
Спорт

Президентом Брянской областной Федерации футбола остался Андрей Артемьев

Андрей Эдуардович поблагодарил коллег за оказанное доверие
Мария Дедкова
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Фото: Федерация футбола Брянской областиФото: Федерация футбола Брянской области
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На днях прошли выборы нового президента Брянской областной Федерации футбола. Делегаты единогласно проголосовали за действующего руководителя Андрея Артемьева. Он останется на своем посту еще на пять лет.

Свои поздравления выразил Российский футбольный союз и коллеги Андрея Эдуардовича.

В свою очередь президент Брянской областной федерации футбола поблагодарил коллег:

- Я искренне благодарен всем делегатам за оказанное мне и моей команде доверие. Мы будем уделять внимание не только мужским соревнованиям и не только большому футболу. Федерация планирует повышать количество участников мини-футбольных турниров, детско-юношеских первенств региона и киберфутбольных соревнований. В ближайшее время мы собираемся запустить городские соревнования с перспективой расширения на всю Брянскую область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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