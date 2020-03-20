Президентом Брянской областной Федерации футбола остался Андрей Артемьев

20 Март 2020 2020-03-20T11:43:19+03:00

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На днях прошли выборы нового президента Брянской областной Федерации футбола. Делегаты единогласно проголосовали за действующего руководителя Андрея Артемьева. Он останется на своем посту еще на пять лет.

Свои поздравления выразил Российский футбольный союз и коллеги Андрея Эдуардовича.

В свою очередь президент Брянской областной федерации футбола поблагодарил коллег:

- Я искренне благодарен всем делегатам за оказанное мне и моей команде доверие. Мы будем уделять внимание не только мужским соревнованиям и не только большому футболу. Федерация планирует повышать количество участников мини-футбольных турниров, детско-юношеских первенств региона и киберфутбольных соревнований. В ближайшее время мы собираемся запустить городские соревнования с перспективой расширения на всю Брянскую область.

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ИСТОЧНИК KP.RU