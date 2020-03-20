Ремонт памятника Ленину в Бежице закончат к 22 апреля
В Брянске памятник Ленину на площади перед ДК БМЗ отремонтируют к 22 апреля. Сейчас работы продолжаются.
Строители собирают основание из лабрадорита. Оставшиеся камни предварительно отшлифовали и обработали, а также завезли более 20 тонн нового материала.
Под памятником заменили фундамент, сварили новый каркас, его облицуют каменными плитами. После этого фигуру вождя вернут на историческое место. Вместе с тем, на площади перед ДК БМЗ заменили 42 светильника на 12 новых светодиодных прожекторов, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, памятник убрали в середине декабря прошлого года. Такое решение приняли после обследования композиции. Оказалось постамент покрыт трещинами. Монумент мог рухнуть.
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ИСТОЧНИК KP.RU