Ремонт памятника Ленину в Бежице закончат к 22 апреля

20 Март 2020 2020-03-20T11:21:22+03:00

Под памятником заменили фундамент, сварили новый каркас, его облицуют каменными плитами. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске памятник Ленину на площади перед ДК БМЗ отремонтируют к 22 апреля. Сейчас работы продолжаются.

Строители собирают основание из лабрадорита. Оставшиеся камни предварительно отшлифовали и обработали, а также завезли более 20 тонн нового материала.

Под памятником заменили фундамент, сварили новый каркас, его облицуют каменными плитами. После этого фигуру вождя вернут на историческое место. Вместе с тем, на площади перед ДК БМЗ заменили 42 светильника на 12 новых светодиодных прожекторов, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, памятник убрали в середине декабря прошлого года. Такое решение приняли после обследования композиции. Оказалось постамент покрыт трещинами. Монумент мог рухнуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU