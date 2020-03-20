В брянской Суземке сняли 36 лебедей
Птицы прилетели на местное озеро Авангард
Фото: vk.com, группа "Подслушано Суземка".
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В брянский поселок Суземка прилетели лебеди. Сразу 36 птиц сфотографировал местный житель. Фото опубликовали в соцсетях.
Лебедей увидели на местном озере Авангард в пятницу, 20 марта.
- Сегодня 36 насчитал, отдыхают, - говорит автор снимка.
В комментариях брянцы просят не убивать лебедей.
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ИСТОЧНИК KP.RU