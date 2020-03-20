В Брянске трое железнодорожников попытались разобрать локомотив

20 Март 2020 2020-03-20T09:56:16+03:00

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В Брянске будут судить трех мужчин, которые попытались похитить локомотивное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Брянского ЛО МВД России на транспорте.

По предварительным данным, трое работников эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 решили разобрать оборудование тепловоза в Фокинском районе. Двое их них ночью на тепловозе прибыли к локомотиву, пробрались внутрь и похитил четыре радиаторные секции охлаждения общей стоимостью свыше 64 тысячи рублей.

Украденное они перевезли в депо, где их дожидался третий сообщник и принялись грузить оборудование в машину.

- Они планировали сдать радиаторы в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе. – Довести начатое до конца помешали сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и представители ведомственной охраны.

На злоумышленников завели уголовное дело, до суда они находятся под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU