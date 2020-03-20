2020-03-20T08:12:48+03:00
Общество

Брянцу дали семь лет «строгача» за 100 рублей

Ровно столько преступник нашел дома у избитой пенсионерки
Ольга УМАРОВА
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Приговор вступил в законную силу.Приговор вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Злынковском районе на скамье подсудимых оказался 30-летний местный житель. Его осудили за разбойное нападение, которое произошло в январе этого года.

Как рассказали в областной прокуратуре, фигурант дела пробрался в дом 63-летней женщины. Он связал ее и начал бить, требуя денег.

- Не обнаружив каких-либо материальных ценностей, мужчина обыскал дом и нашел 100 рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После чего скрылся с похищенными деньгами.

Суд приговорил виновного к 7 годам 7 месяцам колонии строгого режима. Адвокат попытался обжаловать приговор, ссылаясь на «недоказанность вины и существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства». Однако суд оставил решение без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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