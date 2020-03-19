В Брянске до 4 апреля продлили ограничение движения на улице 22-го Съезда КПСС
В Бежицком районе Брянска до 4 апреля продлили ограничение движение на улице 22-го Съезда КПСС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Дорога перекрыта от улицы Молодой Гвардии до переулка Металлистов. Здесь восстанавливают аварийный участок самотечного коллектора.
Изначально работы обещали завершить к 20 марта.
Кстати, из-за ремонта по улице 22-го Съезда КПСС не ходит общественный транспорт. Троллейбусы отменили, автобусы поменяли маршруты, а маршрутные такси проезжают через дворы. Сотрудники ГИБДД повесили на одном из деревьев знак «кирпич». Но это помогло не сразу.
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ИСТОЧНИК KP.RU