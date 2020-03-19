В Брянске движение на улице Сакко и Ванцетти будет закрыто до 31 марта
Ремонт коллектора продолжается
Работы обещали завершить до 20 числа, но не успели.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продлили ограничение движения по улице Сакко и Ванцетти. Проехать здесь нельзя будет до 31 марта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, с 6 марта у дома №51 проводят ремонт канализационного коллектора. Работы обещали завершить до 20 числа, но не успели.
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ИСТОЧНИК KP.RU