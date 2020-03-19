2020-03-19T15:58:04+03:00
Общество

Приют для бродячих собак появится в Брянске в этом году

Рассчитан он будет на 500 обитателей
Мария Дедкова
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До конца марта объявят торги по проектированию здания.До конца марта объявят торги по проектированию здания.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жители Брянска продолжают жаловаться на бродячих собак, разгуливающих по городу. Как защитить себя и детей от агрессивных животных поинтересовалась жительница Володарского района на приеме у областных властей.

Горожанке ответили, что приют для бездомных животных появится в этом году в поселке Большое Полпино. Он будет рассчитан на 500 обитателей, пояснили в пресс-службе правительства Брянской области.

До конца марта объявят торги по проектированию объекта.

Таким образов власти региона надеются обезопасить брянцев от бродячих животных. Но жителей области призвали ответственнее относиться к своим питомцам и не выбрасывать их на улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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