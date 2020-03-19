Лидер Брянского отделения «Партии роста» Сергей Горелов поделился планом борьбы с вирусно-нефтяным кризисом

19 Март 2020 2020-03-19T15:13:20+03:00

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Лидер Брянского отделения «Партии роста» Сергей Горелов поделился поделился планом противостояния кризису, который вызван падением цен на нефть и паникой вокруг коронавируса. Партия разработала пакет мер. Их собрали в едином документе. В нем партийцы обращаются к правительству России, к предпринимателям и ко всем россиянам.

Сегодня весь мир столкнулся с серьезным вызовом, но в нашей стране на последствия пандемии коронавируса накладываются еще и перипетии «нефтяной войны». Это – испытание на прочность, особенно для предпринимателей. Хотя в 90-е годы наши согражданам приходилось пережить и не такое.

Ближайший период будет сложным. Поэтому правительству предложили изменить на это время политику сбора налогов, проведения проверок, выдачи различных государственных разрешений. Например, полностью освободить от налогов предприятия на спецрежимах налогообложения, а предприятиям на ОСН с численностью сотрудников до 500 человек дать освобождение на 50%. Предоставить отсрочку по выплатам в соцфонды в размере 50% от страховых платежей, если работодатели не сокращают число рабочих мест. Ввести мораторий на проверки – все, кроме тех, которые призваны предотвратить прямую угрозу жизни и здоровью людей. Отложить введение в действие всех новых законов и подзаконных актов. Срок действия всех разрешений и лицензий автоматически продлить до конца 2020 года.

В «Партии роста» напоминают бизнесменам, что нельзя наживаться на чужой беде. Предпринимателей призывают обратить внимание на пожилых сотрудников: они могут пострадать сильнее при коронавирусе. По возможности, нужно перевести их на дистанционный режим работы с сохранением оплаты, помочь организовать тестирование на заболевание при плохом самочувствии. Предоставить внеочередные отпуска тем работникам, на иждивении которых находятся пожилые родственники или дети, которые не посещают образовательные организации.

- Как прожить это сложное время, каждый решит сам, - говорится в обращении «Партии роста». - Предприниматели лучше остальных подготовлены к изменениям, такова логика самой жизни. Уверены, что государство найдет способы поддержать общество, но взаимопомощь бизнеса, те морально-волевые качества, которыми обладает большинство из нас, станут в этом деле огромным подспорьем.

ИСТОЧНИК KP.RU