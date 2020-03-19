2020-03-19T14:51:22+03:00
Общество

В клинцовском селе построят спортплощадку за 1,8 млн рублей

Дополнительные деньги выделит руководитель колхоза
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В селе Медведово в Клинцовском районе построят спортивную площадку за 1,8 миллиона рублей. В этом году сельское поселение включили в региональную программу «Комплексное развитие населенных пунктов», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Проект обещают реализовать уже к июлю. На спортплощадке оборудуют площадку для игры в баскетбол и волейбол, беговую дорожку. Руководитель колхоза, который находится в селе, дополнительно готов вложить 300 тысяч рублей. По программе инициативного бюджетирования установят дополнительное оборудование: систему воркаут, уличные спортивные тренажеры. На это пойдет еще 590 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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