В клинцовском селе построят спортплощадку за 1,8 млн рублей

19 Март 2020 2020-03-19T14:51:22+03:00

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В селе Медведово в Клинцовском районе построят спортивную площадку за 1,8 миллиона рублей. В этом году сельское поселение включили в региональную программу «Комплексное развитие населенных пунктов», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Проект обещают реализовать уже к июлю. На спортплощадке оборудуют площадку для игры в баскетбол и волейбол, беговую дорожку. Руководитель колхоза, который находится в селе, дополнительно готов вложить 300 тысяч рублей. По программе инициативного бюджетирования установят дополнительное оборудование: систему воркаут, уличные спортивные тренажеры. На это пойдет еще 590 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU