2020-03-19T12:56:31+03:00
Общество

За два дня брянцы отдали мошенникам больше 1,5 миллиона рублей

Аферисты представлялись сотрудниками банков
Мария Дедкова
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В Брянской области только за два дня телефонные мошенники обманули 14 человек. Потерпевшие лишились 1,6 миллиона рублей.

- Злоумышленники звонили со стационарных и мобильных телефонов, зарегистрированных в Московской области, - рассказывают в УМВД России по Брянской области. - Преступники через определенные временные промежутки выбирают очередной регион и методично обзванивают возможные комбинации номеров. Известны также случаи, когда в руки телефонных мошенников попадают базы, содержащие персональные данные.

Во всех случаях злоумышленники действовали по одной схеме – представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Напуганные брянцы сами сообщали коды с оборотной стороны карт или коды подтверждения операции из смс.

Полицейские уточняют обстоятельства случившегося, решая вопрос о возбуждении уголовных дел.

К сожалению, по статистике, телефонных мошенников находят нечасто. Поэтому правоохранители призывают брянцев быть внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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