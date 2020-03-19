2020-03-19T11:49:11+03:00
Происшествия

Под Жуковкой погиб 71-летний автомобилист

По предварительной информации, водитель не предоставил преимущество другой машине
Мария Дедкова
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В Жуковском районе произошло смертельное ДТП. Около 9.20 18 марта в поселке Дубровка столкнулись две легковушки, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 71-летний водитель ВАЗа-2106 ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество "Ниссану Альмера".

В от полученных травм водитель ВАЗа скончался. 46-летний водитель иномарки ушиб грудь. Ему оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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