Под Жуковкой погиб 71-летний автомобилист
По предварительной информации, водитель не предоставил преимущество другой машине
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В Жуковском районе произошло смертельное ДТП. Около 9.20 18 марта в поселке Дубровка столкнулись две легковушки, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 71-летний водитель ВАЗа-2106 ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество "Ниссану Альмера".
В от полученных травм водитель ВАЗа скончался. 46-летний водитель иномарки ушиб грудь. Ему оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU