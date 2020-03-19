28 марта в Брянской области открывается охота на пернатых

19 Март 2020 2020-03-19T09:06:38+03:00

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В Брянской области 28 марта начинается короткий весенний сезон охоты. Он продлится десять дней , сообщили в региональном департаменте природных ресурсов.

В это время можно будет охотиться на дичь. Однако ограничения все равно существуют. Так, один охотник не может подстрелить больше 2 гусей или уток и не больше 4 вальдшнепов.

Брянцам напомнили, что охота на серых гусей запрещена.

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ИСТОЧНИК KP.RU