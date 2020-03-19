28 марта в Брянской области открывается охота на пернатых
Продлится она 10 дней
Брянцам напомнили, что охота на серых гусей запрещена.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области 28 марта начинается короткий весенний сезон охоты. Он продлится десять дней , сообщили в региональном департаменте природных ресурсов.
В это время можно будет охотиться на дичь. Однако ограничения все равно существуют. Так, один охотник не может подстрелить больше 2 гусей или уток и не больше 4 вальдшнепов.
Брянцам напомнили, что охота на серых гусей запрещена.
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ИСТОЧНИК KP.RU