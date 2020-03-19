2020-03-19T09:06:38+03:00
Общество

28 марта в Брянской области открывается охота на пернатых

Продлится она 10 дней
Мария Дедкова
Поделиться:
Брянцам напомнили, что охота на серых гусей запрещена.Брянцам напомнили, что охота на серых гусей запрещена.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Брянской области 28 марта начинается короткий весенний сезон охоты. Он продлится десять дней , сообщили в региональном департаменте природных ресурсов.

В это время можно будет охотиться на дичь. Однако ограничения все равно существуют. Так, один охотник не может подстрелить больше 2 гусей или уток и не больше 4 вальдшнепов.

Брянцам напомнили, что охота на серых гусей запрещена.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянским студентам запретили покидать общежития на время дистанционного обучения
Брянское "Динамо" прерывает сборы в Турции из-за угрозы коронавируса
В Брянске на остановке "Стальзавод" под колеса маршрутки №99 попала пенсионерка
28 марта в Брянской области открывается охота на пернатых
Защитившего продавщицу брянца оправдали присяжные
Через Брянскую область не будут ходить белорусские поезда
Студенты брянского филиала РАНХиГС уходят на каникулы до 12 мая
В Брянской области отремонтируют 146 дворов и 11 общественных территорий
В Брянске выдача транспортных карт нового образца начнется с 23 марта
Брянские кинотеатры вводят ограничения на продажу билетов
В брянских колониях запретили свидания из-за угрозы коронавируса
На ремонт и строительство дорог в Брянске потратят 1,8 миллиарда рублей
Брянские железнодорожники к празднику отремонтируют 30 воинских захоронений
Оптика Гала – очки на любой вкус!
Подстреливший охотника брянец не смог разжалобить областной суд
Где-то убираем, где-то загрязняем…