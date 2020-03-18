2020-03-18T19:00:42+03:00
Общество

Студенты брянского филиала РАНХиГС уходят на каникулы до 12 мая

Учиться ребята будут дистанционно
Мария Дедкова
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До 22 марта для студентов ввели свободное посещение.До 22 марта для студентов ввели свободное посещение.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Брянские студенты из филиала РАНХиГС присоединяются к карантину. Ребята переходят на дистанционное обучение до 12 мая. Об этом сообщили представители вуза.

До 22 марта для студентов ввели свободное посещение. С 23 числа они уйдут на "каникулы".

Обучение по программам дополнительного профессионального образования будут проводить также дистанционно или вовсе перенесут на осень.

Напомним, на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса перешли: БГИТУ, БГТУ, БГУ имени И.Г. Петровского и филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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