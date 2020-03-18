В Брянской области отремонтируют 146 дворов и 11 общественных территорий
На благоустройство потратят 349 миллионов рублей
По 45 дворовым территориям объявили электронные торги.Фото: Елена РАКОВА
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В этом году в Брянской области планируют благоустроить 11 общественных территорий и 146 дворов. Об этом говорили на совещании регионального отделения одной из партий.
По 45 дворовым территориям объявили электронные торги. Проектно-сметная документация 101 объекта прошла государственную экспертизу, готовится проведение электронных аукционов.
На работы потратят больше 349 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU