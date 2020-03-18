2020-03-18T18:50:58+03:00
Общество

В Брянской области отремонтируют 146 дворов и 11 общественных территорий

На благоустройство потратят 349 миллионов рублей
Мария Дедкова
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По 45 дворовым территориям объявили электронные торги.По 45 дворовым территориям объявили электронные торги.Фото: Елена РАКОВА
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В этом году в Брянской области планируют благоустроить 11 общественных территорий и 146 дворов. Об этом говорили на совещании регионального отделения одной из партий.

По 45 дворовым территориям объявили электронные торги. Проектно-сметная документация 101 объекта прошла государственную экспертизу, готовится проведение электронных аукционов.

На работы потратят больше 349 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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