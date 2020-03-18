В Брянске выдача транспортных карт нового образца начнется с 23 марта

18 Март 2020 2020-03-18T18:31:33+03:00

С апреля продавать бумажные проездные больше не будут. Фото: Марина АНТОНОВА

Бумажные проездные действовать больше не будут

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Брянцам рассказали, когда можно будет получить транспортные карты нового образца. Для жителей города старше 14 лет все единые социальные билеты будут работать только на бесконтактных картах "МИР" любого банка, а для детей выдут специальные электронные карты.

Заменить старые проездные нужно до 1 апреля. Получение карт для граждан старше 14 лет начнется с 23 марта, а для школьников - с 30 марта во всех отделениях "Сбербанка", соцзащиты или МФЦ.

Для многодетных семей переходный период продлят. Им карты нужно заменить до 1 мая, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, с апреля продавать бумажные проездные больше не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU