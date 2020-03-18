2020-03-18T18:31:33+03:00
Общество

В Брянске выдача транспортных карт нового образца начнется с 23 марта

Бумажные проездные действовать больше не будут
Мария Дедкова
Поделиться:
С апреля продавать бумажные проездные больше не будут.С апреля продавать бумажные проездные больше не будут.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

Брянцам рассказали, когда можно будет получить транспортные карты нового образца. Для жителей города старше 14 лет все единые социальные билеты будут работать только на бесконтактных картах "МИР" любого банка, а для детей выдут специальные электронные карты.

Заменить старые проездные нужно до 1 апреля. Получение карт для граждан старше 14 лет начнется с 23 марта, а для школьников - с 30 марта во всех отделениях "Сбербанка", соцзащиты или МФЦ.

Для многодетных семей переходный период продлят. Им карты нужно заменить до 1 мая, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, с апреля продавать бумажные проездные больше не будут.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24