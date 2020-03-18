В брянских колониях запретили свидания из-за угрозы коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T17:49:41+03:00

Ограничения на длительные и краткосрочные свидания ввели с 16 марта. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В Брянской области временно запретили визиты к заключенным. Ограничения на длительные и краткосрочные свидания ввели с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Посетителей не пустят в исправительные колонии №1, №2, №4, №5, №6, КП-3, СИЗО-1, СИЗО-2, брянскую воспитательную колонию.

- Также в исправительные учреждения категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела, - говорят в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Не пустят и граждан, которые прибыли из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой инфекции. Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Об отмене запрета сообщат дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU