2020-03-18T16:58:06+03:00
Общество

На ремонт и строительство дорог в Брянске потратят 1,8 миллиарда рублей

Теплая весна позволяет начать работы раньше
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Брянский урбанист".Фото: "Брянский урбанист".
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На ремонт и строительство дорог в Брянске потратят 1,8 миллиарда рублей. Это деньги, выделенные по национальному проекту и из областного бюджета. Работы пройдут на 35 объектах. Капитальный ремонт запланирован на 20 улицах.

Теплая весна позволяет начать работы раньше. На некоторых объектах уже снимают старый асфальт, готовятся к ремонту тротуаров. Так, на улице Фокина начали пилить деревья и демонтировать старые бордюры.

А вот на ремонт улицы Ульянова пока никто из подрядчиков не согласился. Объект по-прежнему находится на аукционе. Кстати, на Ульянова от улицы Институтской до Комсомольской дорогу собираются расширить до шести полос. Правда, для этого придется вырубить все деревья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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